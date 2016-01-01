

كلاكيت عاشر مرة: حملة توعية بمخاطر البلاستيك.. وبرضه الناس بتستخدمه كلاكيت عاشر مرة: حملة توعية بمخاطر البلاستيك.. وبرضه الناس بتستخدمه

جملة جديدة للحفاظ على البيئة، تحت عنوان «Recycle your Earth»، أطلقها طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف نشر التوعية بمخاطر البلاستيك وأضرارها على الصحة بين طلاب الجامعات.



ورغم الاستخدامات المتعددة للبلاستيك، لكن مخاطره لا يمكن حصرها، وهذا الخطر يهدد السلسلة الغذائية بأكملها: «البلاستيك بيدمر الحياة البحرية والسلسلة الغذائية، وكل سنة درجة حرارة الكوكب بتزيد، لأن البلاستيك مش بيتحلل إلا بعد آلاف السنين، فقررنا نوعى الناس بتقليل البلاستيك وأخطاره»، حسب منة عادل، مؤسسة الحملة، التى عملت على تعريف المواطنين بأنواع البلاستيك ومخاطره الجسيمة: «هدفنا نعرّف الناس إزاى تقلل استخدام البلاستيك من حياتها أو حتى تستغنى عنه خالص، وده هيكون أفضل لصحتهم»، ومن الضرورى وفقاً لـ«منة» الاهتمام بمثل هذه المشكلات البيئية: «كيس بلاستيك واحد ممكن يكون سبب فى تدمير ومرض أى إنسان علشان كده إحنا بنحاول نقول للناس بلاش البلاستيك، وممكن يستخدموا بدايل تانية صحية زى القماش أفضل بكتير».



مونيكا معين، واحدة من أعضاء الحملة، شاركت بمجهود كبير لتوعية المواطنين: «بقيت باقف مع مجموعة طلبة أو حتى كل واحد لوحده، وأفهمه مخاطر البلاستيك وأحاول أنشر التوعية علشان يقللوا استخدامه».