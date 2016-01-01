«سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء والبنزين، ووزنها لا يتعدى 186 كيلوجراماً» اختراع عرضه فريق بجامعة المنصورة مكون من 10 طلاب، فى الملتقى الهندسى الذى جمع رجال الصناعة والعلم بمحافظة الدقهلية، فى مكان واحد من أجل سد الفجوة بينهما.
بحجمها الصغير ولونها الأبيض المميز جمعت السيارة المترددين على المعرض حولها، وتبين أنه مشروع تخرج من برنامج الميكاترونكس بكلية الهندسة جامعة المنصورة وهو تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلى، ووفق للدكتور سيد أبوالأنوار، بقسم الهندسة الكهربية والمشرف على المشروع، فإن السيارة تتميز بالشحن من ثلاثة مصادر طاقة مختلفة، الأول طاقة 220 فولت AC، أو من خلال الخلايا الشمسية المدمجة على جسم السيارة، وأخيراً المولد الداخلى الذى يعمل بالبنزين.
وحسب «أبوالأنوار»، فاز المشروع بدعم مقدم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى ضمن برنامج مشروع «بدايتى» لدعم مشاريع التخرج المتميزة، وقال الطالب محمد جمعة صالح، قائد الفريق، إن سرعة السيارة تصل إلى ٦٠ كيلومتراً فى الساعة، وبزمن تسارع ٦ ثوانٍ، ووزنها بدون السائق ١٨٦ كيلوجراماً فقط، كما يمكنها السير مسافة ٤٥ كيلومتراً للشحنة الواحدة.
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التعليقات على سيارة تعمل بالشمس والكهرباء والبنزين.. بأيدي "طلاب المنصورة"
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