حضر الممثل الأميركي جوني ديب جلسة محكمة في لندن الأربعاء، ليستمع إلى دفاع محاميه بأن زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد كذبت عندما اتهمته بضربها في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويقاضي جوني ديب (55 عاما)، نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" مؤسسة "نيوز غروب نيوزبيبرز" التي تنشر صحيفة "ذا صن"، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه "رجل يضرب زوجته".
وحضر ديب بنفسه أمام المحكمة العليا في اليوم الأول لنظر الدعوى قبل بدء المحاكمة رسميا يوم 23 مارس وتستمر أسبوعين، حسبما ذكرت "رويترز".
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التعليقات على بتهمة التشهير.. جوني ديب يقاضي صحيفة بريطانية شهيرة
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