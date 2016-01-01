

طوبا.. قصة أضخم ثوران بركاني على كوكب الأرض وعلاقته بتطور الجنس البشري طوبا.. قصة أضخم ثوران بركاني على كوكب الأرض وعلاقته بتطور الجنس البشري

من بين كل الانفجارات البركانية التي تعرض لها كوكب الأرض على مدار المليوني عام الماضية، كان ثوران بركان واحد هو الأشد خطورة، بل كان كارثة عالمية لم يتعرض لها الكوكب من قبل، ورغم الموقف المرعب وقتل البشر والحيوانات حينها، إلا أن الفضل يرجع إليه.



ثار هذا البركان في الهند، وأطلق عليه العلماء اسم ثوران «طوبا»، وكان قد حدث هذا الثوران الهائل قبل حوالي 74 ألف عام، بين 69,000 و77,000 سنة مضت في الموقع الذي هو الآن بحيرة توبا (سومطرة، إندونيسيا)، وأطلق ما يقرب من 1000 ضعف ما حدث في ثوران بركان ماونت سانت هيلينز الضخم الذي وقع في عام 1980، وكان الانفجار هائلا بشكل لم يصدق.



دمار بركان طوبا لم يقتصر على خروج الحمم البركانية بكميات ضخمة، بل أثر على الطقس بفترة تسمى "الشتاء البركاني"، والتي استمرت حوالي 10 أعوام، وبعدها مرت المنطقة بفترة جليدية استمرت إلى آلاف السنين، ولم ينجو من هذا الحادث المدمر إلا عدد قليل جدا، ولم يستطيعوا حتى الهرب إلى أي مكان آخر بل ظلوا محتجزين داخل أحد الكهوف.

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أدوات حجرية قديمة، معدات طعام وبقايا قماش هذا أبرز ما تم العثور عليه في كهف دابا في شمال الهند، حيث عاش الناجون من البركان فيه منذ حوالي 80 ألف عاما، قبل وبعد ثوران البركان، والغريب أن هذه الأدوات هي نفسها الذي كان يستخدمه البشر في أفريقيا في نفس الوقت.كان عالم الآثار كريس كلاركسون، من جامعة كوينزلاند، قال إن هذه الأدوات لم تختف منذ وقت ثوران طوبا المدمر بل تطورت بمرور الوقت تغير شكلها فقط، وفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية.الجنس البشري قبل هذا الوقت كان يمر بانخفاض واضح في التنوع الوراثي البشري ومشاكل متعلقة بالقدرة على الإنجاب، ويقال إن ثوران بركان طوبا كان له الفضل في تطور الجنس البشري في هيئته الحالية.ومع انتشار البشر عبر أوراسيا وتفرعهم إلى مجموعات أصغر وأصغر، ربما بدأ تنوعهم الجيني أيضًا في التضاؤل، ومن المرجح أن هذا هو السبب في أن التنوع الوراثي في ​​أفريقيا أعلى بكثير من أي مكان آخر، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن التنوع البشري حدث بخروج البشر من أفريقيا وانتشروا عبر شرق الجزيرة العربية قبل 65 ألف عام.