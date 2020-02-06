أسعار اللحوم الخميس 27 فبراير بالأسواق

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أسعار اللحوم الخميس 27 فبراير بالأسواق

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الخميس 27 فبراير 2020.

وسجلت محافظة الإسكندرية، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 175جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

المصدر: اخبار اليوم

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