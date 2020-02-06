تراجعت أسعار النفط ليوم خامس، اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير2019، بعد أن أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.
وكان خام برنت منخفضا 60 سنتا بما يعادل 1.1 %إلى 52.83 دولار للبرميل، ونزل العقد في وقت سابق إلى 52.53 دولار، أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1.1% إلى 48.18 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من يناير 2019.
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التعليقات على النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب مع انتشار «كورونا»
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