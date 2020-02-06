النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب مع انتشار «كورونا»

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النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب مع انتشار «كورونا»

تراجعت أسعار النفط ليوم خامس، اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير2019، بعد أن أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وكان خام برنت منخفضا 60 سنتا بما يعادل 1.1 %إلى 52.83 دولار للبرميل، ونزل العقد في وقت سابق إلى 52.53 دولار، أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1.1% إلى 48.18 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من يناير 2019.

وفي جلسات التداول الخمس إلى اليوم، هبط برنت 10.6%، في حين فقد غرب تكساس 10.4%، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس 2019.

وأمس الأربعاء، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" خارج الصين، مصدر التفشي، عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى.

ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود. ويوم
الأربعاء، توقعت فاكتس جلوبال إنرجي الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو "صفر عمليا"، بسبب اتساع نطاق التفشي.

المصدر: الدستور

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