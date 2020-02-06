تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

صورة الخبر: تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020
تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020، أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه امام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت اسعار صرف الدولار امام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، مقارنة بسعرها بمستهل تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراء و 15.64 بيع.

ويستعرض صدى البلد أعلى وأقل سعر الدولار في بنوك مصر

يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الأربعاء أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر بمبلغ 15.63 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر اليوم الخميس 17 فبراير 2020 على النحو التالي:

بنك عودة
١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

البنك المصري الخليجي
١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه


المصرف المتحد

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جم جنيه


كريدي أجريكول

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي

١٥٫٥٥ جنيه

١٥٫٦٥ جنيه

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٤ جنيه

١٥٫٦٤ جنيه

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٥٤ جنيه

١٥٫٦٤ جنيه

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه

البنك الأهلي المصري

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه

بنك مصر

١٥٫٥٣ جنيه

١٥٫٦٣ جنيه

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38002

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434431%2F%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B9%2D%25D9%2583%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2587%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B3%2D27%2D2%2D2020&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager