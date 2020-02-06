

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020 تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020، أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه امام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت اسعار صرف الدولار امام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، مقارنة بسعرها بمستهل تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراء و 15.64 بيع.



ويستعرض صدى البلد أعلى وأقل سعر الدولار في بنوك مصر



يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الأربعاء أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر بمبلغ 15.63 جنيه.

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سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك مصر اليوم الخميس 17 فبراير 2020 على النحو التالي:بنك عودة١٥٫٥٥ جنيه١٥٫٦٥ جنيهالبنك المصري الخليجي١٥٫٥٥ جنيه١٥٫٦٥ جنيهبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٥٫٥٥ جنيه١٥٫٦٥ جنيهالبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٥٫٥٥ جنيه١٥٫٦٥ جنيهالمصرف المتحد١٥٫٥٥ جنيه١٥٫٦٥ جم جنيهكريدي أجريكول١٥٫٥٥ جنيه١٥٫٦٥ جنيهمصرف أبو ظبي الإسلامي١٥٫٥٥ جنيه١٥٫٦٥ جنيهالبنك التجارى الدولي CIB١٥٫٥٤ جنيه١٥٫٦٤ جنيهالبنك العربي الافريقي الدولي١٥٫٥٤ جنيه١٥٫٦٤ جنيهالبنك الأهلى اليونانى بمصر١٥٫٥٣ جنيه١٥٫٦٣ جنيهبنك مصر إيران للتنمية١٥٫٥٣ جنيه١٥٫٦٣ جنيهالبنك الأهلي المصري١٥٫٥٣ جنيه١٥٫٦٣ جنيهبنك مصر١٥٫٥٣ جنيه١٥٫٦٣ جنيه