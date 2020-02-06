ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020، أمام الجنيه ليوقف سعر الدولار تراجعه امام سعر الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2020، وشهدت اسعار صرف الدولار امام سعر الجنيه اليوم ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، مقارنة بسعرها بمستهل تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري 15.54 شراء و 15.64 بيع.
ويستعرض صدى البلد أعلى وأقل سعر الدولار في بنوك مصر
يقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم الأربعاء أعلى سعر شراء الدولار بقيمة 15.55 جنيه، فيما يقدم بنك مصر أقل سعر بيع الدولار في مصر بمبلغ 15.63 جنيه.
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التعليقات على تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020
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