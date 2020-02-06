عاودت أسعار الذهب ارتفاعها من جديد لدى تعاملات اليوم الخميس، بزيادة قيمتها نحو 3 جنيهات، بالتزامن مع عودة صعود سعره عالميا بفعل مخاوف من استمرار انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول بخلاف الصين، وسجل المعدن النفيس بسوق الصاغة، 715 جنيها للجرام للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، كما سجل عيار 18 يسجل 612 جنيها و24 يسجل 817 حنيها، في الوقت الذي سجل فيه سعر الجنيه الذهب 5720 جنيها
وعزا خبراء الذهب، الارتفاع الى استمرار الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين، للطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.
كان السعر الفوري للذهب ارتفع 0.8 % إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وقفزت الأسعار أكثر من 1% خلال معاملات يوم الأربعاء، لكنها أغلقت على صعود 0.3 % فقط، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% مسجلة 1654 دولارا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
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التعليقات على الذهب يرتفع 3 جنيهات اليوم.. والزيادة ستتواصل
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