ريجيم الزبادي.. الأسرع لإنقاص الوزن في أسبوع



ريجيم الزبادي ريجيم الزبادي



يعتمد ريجيم الزبادي على استهلاك الزبادي واللبن الرائب، حيث انهما من منتجات الألبان المخمرة، وتوفر للجسم عناصر غذائية مفيدة، مثل: البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى ان رجيم الزبادي يمكن ان يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، والتي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.



ومن أهم الفوائد الصحية لإتباع رجيم الزبادي هي الحماية من هشاشة العظام، بالإضافة إلى تخفيف أمراض القولون العصبي، والمساعدة في الهضم، إلا ان فقدان الوزن عند اتباع ريجيم الزبادي يعتمد على نوع اللبن الذي تناوله.



ريجيم الزبادي :

قد يعجبك أيضا...

ويتمتع ريجيم الزبادي بقيمة غذائية عالية، حيث يجب ان يتم اتباعه في النظام الغذائي بشكل يومي، حيث أنه مصدر غني بالبروتينات ذات الجودة العالية والكالسيوم والزنك والفيتامينات من مجموعة A، B و D.ويمكن ملاحظة نتائج رجيم الزبادي بعد فترة لا تزيد عن أسبوع واحد، حيث انه مناسب لذوى المناعة الضعيفة، والذين يعانون من هشاشة العظام، وقد أكدت العديد من الدراسات ان اتباع رجيم الزبادي خالي الدسم فعال في إنقاص الوزن ، وعدم اكتسابه بسهولة، ولك لأنه يحسن من بكتيريا الأمعاء التي تساعد في تحسين معدل الأيض، ومستوى الحرق في الجسم.ويرتبط ريجيم الزبادي بتعزيز مستويات الكالسيوم في الجسم، حيث إن مستويات الكالسيوم تساهم بشكل كبير في الحد من زيادة الوزن، والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.ريجيم الزبادي والتمر :ويمكن استهلاك ريجيم الزبادي والتمر في وجبة الإفطار، حيث انه الوقت الأمثل لإمداد الجسم بالسكريات التي يحتاجها، والتي يحصل عليها من التمر، بالإضافة إلى الزبادي والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل: الكالسيوم، والكربوهيدرات والدهون، حيث إن الكوب الواحد يحتوي على 90 - 150 سعرا حراريا.ويعتمد ريجيم الزبادي والتمر على استهلاك مجموعة من الأنظمة الغذائية بجانب تناول الزبادي والتمر، حيث إن هذا النظام يناسب الرجال بشكل أكبر من النساء، وإليكم ريجيم الزبادي والتمر لمدة 7 أيام، حيث يساعد هذا الرجيم على التخلص من 2 كيلو على الأقل من وزنك.اليومان الأول والثاني:الإفطار، الغذاء، العشاء : 7 حبات من التمر + كوب من الزبادي خالي الدسماليوم الثالث:الافطار: 7 حبات من التمر+ كوب من الزبادي خالي الدسمالغداء:شرائح من اللحم بدون دهون+ طبق من السلطة بدون إضافة طماطمالعشاء:7 حبات من التمر + كوب من الزبادي خالي الدسم .اليوم الرابع والخامس:7 حبات من التمر+ كوب من الزبادي خالي الدسم+ سلطةاليوم السادس:يتم اتباع نظام اليوم الثانىاليوم السابع :يتم تناول اللحوم والفواكه والخضراوات، ولكن عليك التوقف عن الطعام والشراب من الساعة 8 مساء.إقرأ ايضا:لو بتعملي رجيم.. هذه الأطعمة تجعل بشرتك مشرقةتعرفى على أسرع رجيم.. أخطاء لا تسمح لك بحرق الدهون بشكل أسرعرجيم الزبادي والخيار :يعتبر رجيم الزبادي والخيار من انواع الرجيم الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم، وما لا يعرفه الكثيرون كونه مفيدا للغاية في خفض الوزن، حيث ان الخيار يعد عنصر غذائي له القدرة على خفض الوزن، والشعور بالشبع لفترات طويلة، ويمكن استهلاك رجيم الزبادي والخيار ممن يريدون إنقاص اوزانهم، وذلك لمدة تشمل 7 أيام .اليوم الأول :سلطة زبادي بالخيار، يقطع عدد ٤ ثمرة خيار على كوب الزبادي المنزوع الدسم ، ويكرر 5 مرات .اليوم الثانينفس كوب الزبادي في وجبة العشاء، بينما صنف واحد من الفاكهة طوال اليوم ، يفضل الموز .اليوم الثالث :يكرر نفس نظام اليوم الأول .اليوم الرابع :نفس اليوم الثاني مع مراعاة تناول نفس نوع الفاكهة .اليوم الخامس :سلطة الزبادي الغنية بالخيار والزبادي منزوع الدسم، بالإضافة الى أي نوع من اللحوم الحمراء أو البيضاء .اليوم السادس :سلطة الزبادي وتكرارها لأي عدد من المرات طوال اليوم، مع تناول شوربة الخضروات .اليوم السابع :تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة بعدد المرات التي ترغب السيدة في تناولها .الزبادي للريجيم :ويسمح بتناول الزبادي للرجيم داخل النظام الغذائي من 5: 2 أكواب يوميا، حيث يحتاج النساء إلى 2000 سعر حراري، والرجال يحتاجون إلى 2400، حيث ان الزبادي للرجيم يساهم في عدم اكتساب الجسم للمزيد من السعرات الحرارية، حيث ان الزبادي للرجيم يحتوي على نسبة قليلة من الدهون والكربوهيدرات والكالسيوم.ما هو ريجيم الزبادي ؟لطالما دعا أخصائيو الصحة بإتباع رجيم الزبادي، وغيرها من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وذلك للمساعدة في الحفاظ على قوة العظام والأسنان ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وبالأخص بين السيدات بعد انقطاع الطمث، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الألبان قليلة الدسم قد يعزز فقدان الوزن أيضًا.ونشرت في المجلة الدولية للسمنة في أبريل 2005 ان رجيم الزبادي يمكن ان يعد أفضل الحميات الغذائية للمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث ان رجيم الزبادي قادر على خفض 500 سعر حراري في اليوم، بينما يستهلكون ثلاث وجبات يومية تعتمد على الزبادى خالى الدسم.ووجدت العديد من الأبحاث، ان رجيم الزبادي يمكن ان يساهم في فقدان كميات كبيرة من الدهون، خاصة حول منطقة الخصر، مع الحفاظ على الأنسجة العضلية، حيث ان رجيم الزبادي قادر على فقدان 22٪ من وزن الجسم بشكل يومي، و61٪ من الدهون في الجسم، و 81٪ من الدهون في المعدة، وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتبعوا هذا النظام، وقاموا باتباع حميات غذائية اخرى.فوائد ريجيم الزبادي:ويحتوي رجيم الزبادي على العديد من الفوائد الصحية، مثل: تعزيز صحة العظام ومساعدة الهضم، ويساهم اتباع رجيم الزبادي في زيادة بكتيريا الأمعاء البروبيوتيك ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.ويمكن ان تحصل من اتباع رجيم الزبادي تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الغذائية الطبيعية، مثل: الكالسيوم، وفيتامين ، B6 و B12، والريبوفلافين، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.