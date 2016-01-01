قالت مصممة الأزياء السورية منال المحمود، إن التجديد هو سر نجاح الإطلالات لأي امرأة عربية.
ونوهت "المحمود"، بأن المرأة يجب أن تعتمد في كل تصميماتها على البساطة واحترام التقاليد والعادات التي تحتفظ بها الأسرة العربية.
وأضافت أنه عند ارتداء العبايات يجب الاعتماد على التصميمات الجديدة، والألوان التي تضفي إليها ألوان البهجة والسرور.
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التعليقات على نصائح بسيطة للمرأة العربية للحصول على إطلالة أنيقة.. ابتعدوا عن الماركات
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