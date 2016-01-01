لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة تمنحك إطلالة أنيقة

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صورة الخبر: لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة
لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة

تحتار دائما كل سيدة حامل فى اختيار الملابس و الاطلالات التى تظهر بها و بالأخص عند دعوتها لحضور حفل زفاف أو أى مناسبة تحتاج إلى ارتداء ملابس رسمية أو فساتين سهرة.

تبحث دائما المرأة الحامل على قطع الملابس و الفساتين التى تمنحها إطلالة جذابة و فى نفس الوقت تشعرها بالراحة و سهولة فى الحركة فتحتاج دائما الحوامل الى القطع المريحة و الغير معقدة.

ويمكنك عند الذهاب لحضور المناسبات و السهرات الاعتماد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة السادة التى لا تحمل أى نقوشات حتى تمنحك إطلالة بسيطة و جذابة، وقومى بتنسيق قطع المجوهرات و الاكسسوارت الملفتة التى تزيد من اناقتك.

نعرض لكم فيما يلى ابرز تصميمات فساتين السهرة التى تتناسب مع المرأة الحامل..

صورة الخبر: لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة

صورة الخبر: لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة

صورة الخبر: لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة

المصدر: elbalad

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