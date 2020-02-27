كشف مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر عدم وصول حافلة الفريق إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين الماضي، في إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.
وأكد مرتضى منصور ، في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن حافلة الفريق تأخرت بسبب الزحام الشديد، مؤكدا أن حافلة فريق الأهلي وصلت في تمام الساعة السابعة والربع بسبب سيرها عكس الاتجاه، قائلًا "الأهلي عمل جناية علشان يوصل الاستاد".
وأضاف مرتضى منصور، أن تأخير المباراة لمدة ساعة كان يجب أن يتم عقب اجتماع لـ مجلس إدارة اتحاد الكرة ولكن ما حدث أن أحد أعضاء اللجنة هاتف الحكم وطالبه بتأجيل المباراة لمدة ساعة.
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التعليقات على «العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة
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