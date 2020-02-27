تنطلق اليوم الخميس 27 – 2 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 عاما
تونس X الجزائر -1:45 ظهرا
المغرب X ليبيا - 1:45 ظهرا
مصر X العراق – 5:30 عصرا - TIME SPORT
السنغال X البحرين - 5:30 عصرا
مواعيد مباريات الدورى الأوروبى اليوم
إسبانيول X وولفرهامبتون –7:55 مساء - beIN SPORT HD 2
بورتو X باير ليفركوزن – ا7:55 مساء - beIN SPORT HD 1
بازل X أبويل نيقوسيا – 7:55 مساء - beIN SPORT HD 6
لاسك لينز X الكمار –7:55 مساء - beIN SPORT HD 3
مالمو X فولفسبورج –7:55 مساء - beIN SPORT HD 5
جينت X روما – 7:55 مساء - beIN SPORT HD 4
باشاك شهير X سبورتنج لشبونة –7:55 مساء - beIN SPORT HD 7
أياكس أمستردام X خيتافى – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 13
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التعليقات على مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة
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