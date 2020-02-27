واصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة؛ بسبب العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك عقب أحداث الشغب بمباراة السوبر المصري في الإمارات.
وأكد مرتضى منصور ، في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن لائحة لجنة الانضباط لا يمكن أن يتم اعتمادها إلا عقب العرض على الجمعية العمومية، ولكن هذا لم يحدث، نافيًا موافقة الزمالك على تلك اللائحة.
وأضاف مرتضى منصور، أن مصر بلد القانون، مهددًا "هعلم الجنايني القانون"، مطالبًا إياه بالرد عليه رسميًا، مستنكرًا صمته الدائم وتجاهل الرد على كل ما يحدث.
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التعليقات على أنا هعلمك القانون.. مرتضى منصور يواصل هجومه الناري على الجنايني
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