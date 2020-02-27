أنا هعلمك القانون.. مرتضى منصور يواصل هجومه الناري على الجنايني

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صورة الخبر: مرتضى منصور يواصل هجومه الناري على الجنايني
مرتضى منصور يواصل هجومه الناري على الجنايني


واصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة؛ بسبب العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك عقب أحداث الشغب بمباراة السوبر المصري في الإمارات.

وأكد مرتضى منصور ، في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن لائحة لجنة الانضباط لا يمكن أن يتم اعتمادها إلا عقب العرض على الجمعية العمومية، ولكن هذا لم يحدث، نافيًا موافقة الزمالك على تلك اللائحة.

وأضاف مرتضى منصور، أن مصر بلد القانون، مهددًا "هعلم الجنايني القانون"، مطالبًا إياه بالرد عليه رسميًا، مستنكرًا صمته الدائم وتجاهل الرد على كل ما يحدث.

وتابع مرتضى منصور، أن اللجنة الخماسية تتقاضى 5 آلاف دولار شهريًا، متهمًا "الجنايني" بالتربح من وظيفته، مؤكدًا أن تلك العقوبات لن يتم تنفيذها مطلقًا.

وأوضح مرتضى منصور، أن اللجنة الخماسية بما فعلته زادت من اشتعال الجماهير والاحتقان بين الناديين، مشيرا إلى أنه حرص على الظهور في قناة "صدى البلد"؛ من أجل تهدئة الأجواء ولكن اللجنة فعلت العكس تمامًا.

وتابع مرتضى منصور أن صدور تلك العقوبات قبل أيام من مباراتي الزمالك أمام الترجي والأهلي أمام صن داونز يعد "ذبح للاعبين".

المصدر: elbalad

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