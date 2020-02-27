منسق صن داونز يكشف سر ضحكته الساخرة عقب إعلان مواجهة الأهلي

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صورة الخبر: خالد علي
خالد علي

كشف خالد علي، المنسق العام لـ فريق صن داونز ، عن سر ضحتكه أثناء قرعة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التى أسفرت عن وقوع الفريق في مواجهة الاهلي .

وأكد خالد على في تصريحات بـ قناة "أون سبورت"، أن طلب من "ذكوره" نجم الكرة الأفريقية أثناء ذهابه لـ مسرح القرعة البعد عن فريق الأهلي، مشددا على أنه عقب سحب القرعة ابتسم ذكوره قليلا ففهم على الفور عن وقوع الفريق في مواجهة الأهلي .

وأضاف خالد على أنه لم يقصد مطلقا السخرية من فريق الأهلي ، مؤكدًا أن المارد الأحمر يقدم أداء مبهرًا هذا الموسم بقيادة رينيه فايلر؛ لذلك فهو لا يرغب في مواجهته في مباراة ربع النهائي بل في النهائي فقط.

ومن المقرر أن يواجه فريق الاهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المصدر: elbalad

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