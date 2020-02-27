طارق حامد: استحواذ الأهلي في الشوط الأول من السوبر كان متعمدا



طارق حامد طارق حامد

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن طارق حامد نجم الفريق تحدث إليه بشأن مباراة السوبر المصري بين الفريق والأهلي يوم الخميس الماضي.



وأضاف خالد الغندور، في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، أن طارق حامد أكد له أن الفريق ترك الاستحواذ لـ الأهلي خلال الشوط الأول، مؤكدًا أن الأمر كان متعمدا.



وتابع خالد الغندور، أن طارق حامد أخبره بأن دوره كان الثالث في تسديد ضربات الجزاء، مشيرًا إلى أنه قام بالتبديل مع أشرف بنشرقي ليسدد الضربة الرابعة وأشرف الثالثة.

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وأكمل خالد الغندور، أن المباراة كانت جيدة والزمالك قدم أداء رائعًا.وتوج فريق الزمالك ببطولة السوبر المصري بنتيجة 4 - 3 على استاد محمد بن زايد في الإمارات.