قررت السلطات الصينية حظر استهلاك لحوم الحيوانات البرية في خطوة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في أراضيها في ديسمبر الماضي قبل أن يتحول إلى وباء عالمي.
ويرى العلماء أن فيروس كورونا المستجد نشأ لدى الخفافيش، ثم انتقل من فصيلة حيوانية إلى أخرى قبل أن يصيب البشر، وأشار البعض إلى الثعابين و آكل النمل الحرشفي، كوسيط محتمل.
وهناك اعتقاد سائد بأن استهلاك هذا النوع من الحيوانات له مخاطر جمة على الصحة العامة.
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التعليقات على الصين تتخذ قرارا جريئا لمكافحة فيروس كورونا
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