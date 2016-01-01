هل تتلاقى أرواح الموتى.. أمين الفتوى يجيب

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هل أرواح الأقارب تتلاقى إذا مات أحدهم قبل الآخر.. سؤال ورد للدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى ، غنه يجب علينا أن نتأمل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما قال "اذكروا محاسن موتاكم"، فإن تأملنا هذا الحديث لعلمنا أننا سنذهب إليهم ونقابلهم، فإذا تذكر الإنسان أنه بعد فترة سيقابل من تكلّم عنه من الأموات لما تكلّم عنه.

وقال إنه يجب علينا جميعًا أن ندعى للميت بالرحمة والمغفرة فكلما غفرنا عن الآخرين كلما غفر الله لنا وكلما ذكرنا محاسن الآخرين وسترنا عليهم ذكر الله محاسننا وستر علينا، فيجب علينا أن نذكر محاسن الأموات ونتغاضى عن جميع سيئاتهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة فالموت يقطع الخصومة.

1- «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

2- «اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية"، اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض».

3- « اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها؛ فاغفر لها».

4- «اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».
5- « اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

المصدر: elbalad

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