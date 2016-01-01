بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: استخدام سيارة وتليفون العمل في الأمور الشخصية "حرام"

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز




حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من استخدام معدات وأدوات العمل فى الامور الشخصية، مضيفا: "هذا مال عام حرام استخدام سيارة العمل أو التليفون فى توصيل الابناء للمدارس او الحديث مع الأصدقاء".

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "كل واحد لازم يكون حريص فى اتقاء الله فى هذا الامر، لازم نخاف على نفسنا من جهنم، وهتلاقى ناس حاملة اوذارهم على ظهورهم، للزم نبعد عن الحرام، كل ما نبت من حرام فالنار اولى به".

المصدر: dmc

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