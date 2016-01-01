حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من استخدام معدات وأدوات العمل فى الامور الشخصية، مضيفا: "هذا مال عام حرام استخدام سيارة العمل أو التليفون فى توصيل الابناء للمدارس او الحديث مع الأصدقاء".
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التعليقات على بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: استخدام سيارة وتليفون العمل في الأمور الشخصية "حرام"
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