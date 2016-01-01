أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عددًا من القرارات الخاصة بأطباء الامتياز .
وقال الخشت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبنائي أطباء الامتياز ، تم إصدار القرارات الآتية للصالح العام، وضمان أفضل أداء تدريبي؛ وحرصًا عليكم وعلى مستقبلكم، ربنا معاكم وتكونوا أطباء على أعلى مستوى في خدمة الرسالة الإلهية في حفظ وسلامة الجسد الإنساني صنعة الله تعالى الذي أحسن صنعه":
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التعليقات على 8 قرارات جديدة من رئيس جامعة القاهرة بخصوص أطباء الامتياز
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