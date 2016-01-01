ثورة أمهات مصر على المناهج يرصد تحفظات الطلاب على جدول امتحانات الثانوية العامة



جدول امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة



أصدر ائتلاف ثورة امهات مصر على المناهج التعليمية بيانا كشف خلاله عن نتيجة استطلاع الآراء حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذي اقترحته وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء .



حيث قال الائتلاف في بيانه : وفقا لما رصدناه من آراء ، فنؤكد أن الجدول الى حد ما تسبب في حالة من الأريحية لدى طلاب الشعبة الادبية و كذلك شعبة علمي علوم.



وأوضح : أنه بالنسبة لطلاب علمي رياضة فقد عبروا للائتلاف عن بعض التحفظات على الجدول المقترح المعلن اليوم.

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وقال ائتلاف ثورة امهات مصر على المناهج التعليمية في بيانه : بعض الطلاب يطالبون بضرورة تبديل امتحانات مواد الكيمياء و الجغرافيا مكان امتحانات الفيزياء و التاريخ بالجدول المقترح وبعض الطلاب طالبوا بأن تحل الفيزياء و التاريخ بموضع الكيمياء و الجغرافيا.و كشف الائتلاف عن ان هناك شكوى اخرى تخص شعبة علمي رياضة ، تحديدا فى مواد افرع الرياضيات ، واوضح الائتلاف في بيانه ان هذه الشكوى تتمثل في المطالبة بزيادة الوقت المخصص لزمن الامتحان.و أشار الائتلاف إلى ان اغلب الآراء تدور حول وضع تبديل الكيمياء و الجغرافيا مكان الفيزياء و التاريخ ، و ذلك لإتاحة أيام اكثر للمراجعة قبل امتحان الفيزياء و التاريخ ، مراعاة لضخامة المنهج ، وأوضح الائتلاف ان هناك توافق بين طلاب الشعبة الادبية و العلمية حول هذا الرأي.وأكد الائتلاف انه قد فضل أغلب الطلاب و اولياء الامور ترتيب مواد جدول امتحانات 2019 عن مقترح 2020 ، و اجمعت الاغلبية على ذلك ، فيما رأى البعض بضرورة وضح يوم زيادة اخر قبل اداء امتحان الجبر و الهندسة الفرافية لطلاب الشعبة الرياضية.