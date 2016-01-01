هندسة عين شمس تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة



هندسة عين شمس هندسة عين شمس



قال الدكتور ضياء القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ان الكلية تعلن عن حاجتها إلى 1 وظيفة مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وعدد 1 وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشائية، وعدد 1 وظيفة مدرس بقسم الهندسة الإنشائية بالشروط الآتية ونهاية التقديم الي الوظائف 1مارس 2020 :



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واوضح ضياء خلال تصريحاته الي صدي البلد شروط المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الاتي:على أن يكون مستوفيا للشروط طبقا للقانون 49 لسنة 1972:أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات الكهربية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.أن يكون حاصلا على البكالوريوس من الجامعات المعترف بها ويفضل للمتقدم أن يكون من الخريجين بدءا من عام 2000.أن يكون التخصص الدقيق لرسالة الدكتوراه هو هندسة الضوئيات والموجات الميكرونية.أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ولم يمض عليه أكثر من 6 سنوات.أن تكون الجامعة الحاصل منها المتقدم على الدكتوراه من الجامعات ذات التصنيف المرتفع ما بين الثلاثمائة الأوائل على المستوى العالمي.أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.وفي حالة المقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.وبالنسبة إلى قسم الهندسة الإنشائية:على أن يكون مستوفيا للشروط طبقا للقانون 49 لسنة 1972:أولا وظيفة استاذ مساعد:أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإنشائية بتقدير عام جيد جدا على الأقل.أن يكون التخصص الدقيق لرسالة الدكتوراه هو إدارة مشروعات التشييد.أن يكون ذا خبرة بالتدريس أو المعاونة بتدريس مواد هذا التخصص بالجامعات لفترة مجملها لا يقل عن اثني عشر عاما.أن يكون المتقدم قام بنشر أبحاثه للترقية لدرجة أستاذ مساعد في تخصص إدارة مشروعات التشييد وقام بنشرها بمؤتمرات دولية محكمة أو مجلات علمية متخصصة.أن يكون لديه خبرة علمية في هندسة وإدارة مشروعات التشييد.أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.في حالة النقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.ثانيا: وظيفة مدرس:أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإنشائية بتقدير عام جيد جدا على الأقل.أن يكون التخصص الدقيق لكل من رسالة الماجستير والدكتوراه هو إدارة مشروعات التشييد.أن يكون المتقدم قام بنشر أبحاث في تخصص إدارة مشروعات التشييد وقام بنشرها بمؤتمرات دولية محكمة أو مجلات علمية متخصصة.أن يكون ذو خبرة بالتدريس أو المعاونة بتدريس مواد هذا التخصص بالجامعات لفترة مجملها لا يقل عن 7 أعوام.أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.وفي حالة النقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.