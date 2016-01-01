فوائد الزيتون الأسود

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فوائد الزيتون الأسود

يحتوي الزيتون الاسود على فيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد.

وقدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية فوائد الزيتون الاسود:

1- يخفض نسبة الكوليسترول الضار.
2- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
3- يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة.
4- يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
5- يحسن عمل الجهاز الهضمي.
6 يعزز صحة العينين.
7 يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع
8- يحافظ على سلامة المفاصل.
9- يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء.

المصدر: elbalad

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