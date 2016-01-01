

فوائد الزيتون الأسود فوائد الزيتون الأسود

يحتوي الزيتون الاسود على فيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد.



وقدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية فوائد الزيتون الاسود:



1- يخفض نسبة الكوليسترول الضار.

2- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

3- يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة.

4- يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

5- يحسن عمل الجهاز الهضمي.

6 يعزز صحة العينين.

7 يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع

8- يحافظ على سلامة المفاصل.

9- يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء.