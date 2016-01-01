5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية.. احرص على تناولها

آخر الأخبارالصحة والجمال › 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية.. احرص على تناولها

صورة الخبر: الإصابة بالسكتة الدماغية
الإصابة بالسكتة الدماغية

أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة أكسفورد، إن تناول منتجات الألبان، يمكن ان يقلل من احتمال تعرضه للسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

وشملت الدراسة أكثر من 400000 شخص، حيث وجدت نتائج الدراسة أن استهلاك المزيد من الحليب والجبن والزبادي يمكن أن يقلل من خطر أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

وشهد الباحثون من المشاركين، انه كلما تناولوا كوب إضافي من الحليب، انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية بنسبة 5 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون منتجات الألبان مع الكثير من الألياف من تناول الفواكه والخضروات ، كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة تامي تونغ، أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من منتجات الألبان كانوا أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية ، حيث أنها تحد من إنخفاض ضغط الدم، وهو يعد السبب الأول في حدوث السكتات الدماغية.

وأظهرت دراسة سابقة نشرت في مجلة القلب الأوروبية ، أن 200 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13%.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية.. احرص على تناولها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93046

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434405%2F5%2D%25D8%25A3%25D8%25B7%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2583%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B5%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager