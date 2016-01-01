أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة أكسفورد، إن تناول منتجات الألبان، يمكن ان يقلل من احتمال تعرضه للسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.
وشملت الدراسة أكثر من 400000 شخص، حيث وجدت نتائج الدراسة أن استهلاك المزيد من الحليب والجبن والزبادي يمكن أن يقلل من خطر أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.
وشهد الباحثون من المشاركين، انه كلما تناولوا كوب إضافي من الحليب، انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية بنسبة 5 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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التعليقات على 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية.. احرص على تناولها
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