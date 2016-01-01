5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية.. احرص على تناولها



الإصابة بالسكتة الدماغية الإصابة بالسكتة الدماغية

أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة أكسفورد، إن تناول منتجات الألبان، يمكن ان يقلل من احتمال تعرضه للسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.



وشملت الدراسة أكثر من 400000 شخص، حيث وجدت نتائج الدراسة أن استهلاك المزيد من الحليب والجبن والزبادي يمكن أن يقلل من خطر أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.



وشهد الباحثون من المشاركين، انه كلما تناولوا كوب إضافي من الحليب، انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية بنسبة 5 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأكد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون منتجات الألبان مع الكثير من الألياف من تناول الفواكه والخضروات ، كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة تامي تونغ، أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من منتجات الألبان كانوا أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية ، حيث أنها تحد من إنخفاض ضغط الدم، وهو يعد السبب الأول في حدوث السكتات الدماغية.وأظهرت دراسة سابقة نشرت في مجلة القلب الأوروبية ، أن 200 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13%.