فضيحة جديدة لـ نظام تميم.. ترك 33 قطريا عالقين في إيران وسط كورونا ونقل الإيرانيين.. فيديو

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فضيحة جديدة لـ نظام تميم

فضح مواطن قطري عالق في إيران إهمال نظام الحمدين في الدوحة وتجاهله لمواطنيه الذين يكافحون للعودة إلى بلادهم في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا الجديد في إيران.

وقال المواطن القطري عبد الله عبد العزيز آل إسحق في مقطع فيديو له أمس الثلاثاء، إنه ومجموعة من القطريين عالقون في إيران بعدما ألغيت جميع رحلات الخطوط الإيرانية والقطرية من وإلى الدوحة.

وأضاف أن القطريين العالقين تواصلوا مع الخطوط القطرية وأخبروهم أن الرحلات ألغيت، لكنهم فوجئوا في اليوم التالي برحلة للخطوط القطرية تحمل ركابا إيرانيين بدلا من رعاياها القطريين.

وتواصلوا بعد ذلك مع مسؤول قطري، وقال لهم إنه ينتظر التعليمات، مناشدا السلطات القطرية لإنقاذهم قبل أن تصلهم عدوى كورونا.

أوضح أن عدد العالقين أكثر من 33 شخصا، وفي زيادة.

المصدر: elbalad

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