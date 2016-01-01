فضح مواطن قطري عالق في إيران إهمال نظام الحمدين في الدوحة وتجاهله لمواطنيه الذين يكافحون للعودة إلى بلادهم في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا الجديد في إيران.
وقال المواطن القطري عبد الله عبد العزيز آل إسحق في مقطع فيديو له أمس الثلاثاء، إنه ومجموعة من القطريين عالقون في إيران بعدما ألغيت جميع رحلات الخطوط الإيرانية والقطرية من وإلى الدوحة.
وأضاف أن القطريين العالقين تواصلوا مع الخطوط القطرية وأخبروهم أن الرحلات ألغيت، لكنهم فوجئوا في اليوم التالي برحلة للخطوط القطرية تحمل ركابا إيرانيين بدلا من رعاياها القطريين.
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التعليقات على فضيحة جديدة لـ نظام تميم.. ترك 33 قطريا عالقين في إيران وسط كورونا ونقل الإيرانيين.. فيديو
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