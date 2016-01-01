شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس الوزراء السابق والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في 2017 فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب.
وجاءت محاكمة فيون وزوجته في قضية شبهات وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت من الأموال العامة.
ووفقا لفرانس برس فإن المحكمة يمكن أن تحكم على المتهمين بالسجن ودفع غرامات كبيرة وعقوبات أخرى تمنعهم من الترشح للانتخابات.
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التعليقات على رئيس الوزراء الفرنسي السابق وزوجته أمام المحكمة
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