اتحاد الكرة: انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز 9 مارس

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انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .

كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و 20 ، وتعلن اللجنة بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

وحددت لجنة المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات والذي تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

المصدر: elbalad

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