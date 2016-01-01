اتحاد الكرة: انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز 9 مارس



انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز انطلاق الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .



كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و 20 ، وتعلن اللجنة بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.



وحددت لجنة المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات والذي تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

