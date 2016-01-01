شاهد.. تشديدات أمنية في محيط قبر محمد حسني مبارك

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تشديدات أمنية في محيط قبر محمد حسني مبارك


شهد محيط مقابر اسرة الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، التي تقع في منطقة مصر الجديده ، تشديدات امنية مكثفة من قبل قوات الامن ورجال المرور استعدادًا لاستقبال جثمان حسني مبارك، عقب ظهر اليوم.

ويشهد اليوم الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.

المصدر: elbalad

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