شهد محيط مقابر اسرة الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، التي تقع في منطقة مصر الجديده ، تشديدات امنية مكثفة من قبل قوات الامن ورجال المرور استعدادًا لاستقبال جثمان حسني مبارك، عقب ظهر اليوم.
ويشهد اليوم الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.
وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على شاهد.. تشديدات أمنية في محيط قبر محمد حسني مبارك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق