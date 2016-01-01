أعلنت السلطات الإيرانية، وفاة 19 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد، وإصابة 44 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت قناة "العربية"، عن المعارضة الإيرانية تأكيدها انتشار فيروس كورونا في سجني إيفين وجوهردشت، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد مسألة خطيرة جدا.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على الأمر أصبح خطيرا.. تزايد ضحايا ومصابي فيروس كورونا في إيران
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