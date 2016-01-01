الأمر أصبح خطيرا.. تزايد ضحايا ومصابي فيروس كورونا في إيران

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تزايد ضحايا ومصابي فيروس كورونا في إيران


أعلنت السلطات الإيرانية، وفاة 19 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد، وإصابة 44 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "العربية"، عن المعارضة الإيرانية تأكيدها انتشار فيروس كورونا في سجني إيفين وجوهردشت، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد مسألة خطيرة جدا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني، أنه لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.

وطالب روحاني، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، متهما واشنطن بإشاعة الخوف بشأن فيروس كورونا.

وأشار إلى ضرورة عدم تحول فيروس كورونا لـ "سلاح في يد العدو" يمنع العمل والإنتاج في إيران.

فيما قالت قناة "إيران انترناشيونال" نقلا عن إحصاءات أكدتها مصادر، أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بلغ 72 شخصا.

المصدر: alarabiya

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