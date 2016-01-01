لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل



لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير



عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" لحظات هبوط الطائرة الهليكوبتر بمهبط الطائرات الموجود بجوار مسجد المشير طنطاوى، والتى تنقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من مستشفى الجلاء العسكرى.







وأكد أن الطائرة تقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ويرافقه نجلاه جمال وعلاء مبارك.

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يشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.