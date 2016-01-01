عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" لحظات هبوط الطائرة الهليكوبتر بمهبط الطائرات الموجود بجوار مسجد المشير طنطاوى، والتى تنقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من مستشفى الجلاء العسكرى.
وأكد أن الطائرة تقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ويرافقه نجلاه جمال وعلاء مبارك.
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التعليقات على لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل
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