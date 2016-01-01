تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك

آخر الأخباراخبار مصر › تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك

صورة الخبر: مبارك
مبارك


قال الفنان تامر عبد المنعم :إن الموقف مهيب بداخل مسجد المشير ، لافتا الى ان الشرطة الرئاسية تسلمت موقع الجنازة من الفجر لبدء التجهيزات المتشددة في المكان .

وأضاف الفنان تامر عبد المنعم عبر الهاتف ببرنامج على مسئوليتى المذاع على فضائية صدى البلد أن هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة فى الجنازة بقاعة كبار الزوار .

وأشار " عبدالمنعم " إلى ان رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، وأحمد عز ومصطفى موسى ومكرم محمد أحمد و الوزير الاسبق فاروق حسنى ، بالإضافة إلى الدكتور جلال السعيد و اللواء منير ثابت وفريد الديب من كبار حضور الجنازة بالمسجد .

وتابع الفنان تامر أن هناك حضورا ايضا من ضباط القوات الجوية و والقوات المسلحة بشكل عام ، إلى جانب الشخصيات العامة والشهيرة من الفنانين والفنانات ومنهم يسرا و ليلى علوى و الهام شهين وهانى مهنى ومجموعة من الإعلاميين الكبار .

وأوضح تامر عبد المنعم أن إجراءات الدخول بالمسجد منظمة ، مشيرا الى ان هناك بوابة دخول خاصة المقربين للرئيس الراحل ، وبوابة اخرى رقمها 3 مخصصة للجمهور العادى المحب للرئيس الراحل .

وأكد الفنان أن البوابة الرئيسية مخصصة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفًا ان إجراءات الدخول بالرقم القومى للاحتفاظ على الاحتياطات الأمنية ولا يوجد اى مانع للدخول ، ونوه إلى ان هناك تجهيزات للجنازة العسكرية وعددا كبيرا من الاجراءات والترتيبات .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41215

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434396%2F%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2584%2D%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AB%2D%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2582%2D%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager