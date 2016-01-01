قال الفنان تامر عبد المنعم :إن الموقف مهيب بداخل مسجد المشير ، لافتا الى ان الشرطة الرئاسية تسلمت موقع الجنازة من الفجر لبدء التجهيزات المتشددة في المكان .
وأضاف الفنان تامر عبد المنعم عبر الهاتف ببرنامج على مسئوليتى المذاع على فضائية صدى البلد أن هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة فى الجنازة بقاعة كبار الزوار .
وأشار " عبدالمنعم " إلى ان رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، وأحمد عز ومصطفى موسى ومكرم محمد أحمد و الوزير الاسبق فاروق حسنى ، بالإضافة إلى الدكتور جلال السعيد و اللواء منير ثابت وفريد الديب من كبار حضور الجنازة بالمسجد .
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التعليقات على تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك
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