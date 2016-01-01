لأول مرة بالعالم.. طفرة طبية في زراعة عضو جديد بالجسم



طفرة طبية في زراعة عضو جديد بالجسم طفرة طبية في زراعة عضو جديد بالجسم

نجح فريق طبي لأول مرة في تاريخ العمليات الجراحية في زراعة الاعضاء، في فيتنام، بزراعة يد بعد الحصول عليها من متبرع حيّ.



ففي 2016 تعرض رجل يبلغ من العمر لحادث تسبب في تشوه ذراعه الأيسر وكف اليد، وكانت تلك التشوهات من الدرجة الخطرة مما دفع الاطباء حينها إلى بتر الذراع من الساعد، بحسب ما نشرت صحيفة "كوان دون نخان دان" الفيتنامية.



وعلى المدار السنوات الـ 4، عاش الرجل بدون يد إلى أن جاءت المعجزة والتي كانت محل صدفة، عندما تعرض رجل آخر لحادث وأصيب ذراعه مما أضطر لبتر الذراع.

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ولجأ الأطباء لاستخدام الجزء الحي من الذراع المبتور في زراعته لدى الرجل الأول، وحققت العملية نجاحًا، وقام الجراحون خلال العملية بتوصيل 36 مفصلا من العضلات والعظام والأنسجة، واستمرت العملية 8 ساعات، وبعد أن استرد المريض وعيه تمكن من تحريك أصابعه.وقال أحد الأطباء "ماي هونج بانج" إن "نجاح هذه العملية خطوة جديدة في زراعة الأعضاء، فزراعة الأطراف بدت ممكنة ليس فقط من المتبرعين المتوفين، ولكن أيضًا من المرضى الأحياء".