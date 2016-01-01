نجح فريق طبي لأول مرة في تاريخ العمليات الجراحية في زراعة الاعضاء، في فيتنام، بزراعة يد بعد الحصول عليها من متبرع حيّ.
ففي 2016 تعرض رجل يبلغ من العمر لحادث تسبب في تشوه ذراعه الأيسر وكف اليد، وكانت تلك التشوهات من الدرجة الخطرة مما دفع الاطباء حينها إلى بتر الذراع من الساعد، بحسب ما نشرت صحيفة "كوان دون نخان دان" الفيتنامية.
وعلى المدار السنوات الـ 4، عاش الرجل بدون يد إلى أن جاءت المعجزة والتي كانت محل صدفة، عندما تعرض رجل آخر لحادث وأصيب ذراعه مما أضطر لبتر الذراع.
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التعليقات على لأول مرة بالعالم.. طفرة طبية في زراعة عضو جديد بالجسم
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