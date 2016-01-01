

شراكات دولية ومشروعات تعاون لتعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية والإفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شراكات دولية ومشروعات تعاون لتعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية والإفريقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية فى المجالات ذات الصلة، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الوزارة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي كإحدى أهم ركائز استراتيجيتها بما يسمح بالاستفادة من الخبرات الرائدة في مجال التكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن تقديم الخبرة المصرية على المستوى العربي والأفريقي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ سعت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة خلال عام 2019 إلى التنسيق والتواصل الفعال مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العالمية، والعمل على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول من أنحاء العالم في المجالات ذات الصلة، وكذلك الاستفادة من الفرص وأفضل الممارسات التي يقدمها المجتمع الدولى، بالإضافة إلى متابعة فرص التعاون مع الجهات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وهيئات التمويل بالتنسيق الوثيق مع الهيئات التابعة.



كما حرصت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 على تكثيف الجهود على المستوى الإفريقي وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة والتي تم خلالها استعراض مبادرة التعاون الإفريقي ACI المرتكزة على التجربة المصرية في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، والترويج لعدد من المبادرات الرئاسية الإفريقية بالتنسيق مع السادة الخبراء، مثل مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، كما قامت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بصياغة خطة العمل الإفريقية Africa Master Plan للتحرك بشكل فعال ومنظم على الأصعدة المختلفة دوليًا أو إقليميًا أو على المستوى الثنائى، بحيث تعكس التوجهات العليا للسياسة الوطنية خلال عام الرئاسة الإفريقية وذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إلى جانب المشاركة في جميع الفعاليات ذات الصلة على مستوى الاتحاد الإفريقى، وكذلك في أنشطة مختلف المبادرات والكيانات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، وكان من أبرز ما تحقق على الصعيد الإفريقي استضافة الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Specialized Technical Committee on Communications and Information Technology (STC-CICT) بشرم الشيخ خلال الفترة 22 – 26 أكتوبر 2019، ولعل أهم ما تحقق



خلال هذا الاجتماع هو فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، حيث شارك في المؤتمر38 دولة إفريقية وبحضور 11 وزيرًا للاتصالات. كما أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي والتي تضم خبراء من 8 دول هى: مصر وغانا وكينيا ومالي والجزائر والكاميرون وإثيوبيا وأوغندا.

كما سعت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة إلى ترجمة السياسة الخارجية المصرية في التعاون مع الدول العربية من خلال توطيد التعاون مع دول الخليج ودول شمال إفريقيا والعمق الجغرافى مع السودان، بالإضافة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في إطار التعاون على مستوى المنظمات العربية من أجل تطوير وتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في بلادنا العربية لبناء رؤى موحدة حول القضايا المهمة ذات الصلة، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية؛ حيث تمت استضافة فعاليات الدورة (45) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في يوليو 2019، وترأست مصر أعمال اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذي في الرياض في ديسمبر 2019، وشهدت فعاليات الاجتماع طرح المقترح المصري بشأن تشكيل فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي الذي سيتولى بدوره مهام وضع استراتيجية عربية موحدة، ووضع إطار مشترك لبناء القدرات ونشر الوعي بإيجابيات وسلبيات هذه التكنولوجيا وتأهيل الشباب للمنافسة على فرص العمل ذات الصلة.