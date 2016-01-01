هنفطر أيه انهاردة بيتزا بالبيض والحلو مشروب فرابتشينو



بيتزا بالبيض بيتزا بالبيض



هنفطر إيه النهارده؟ سؤال يحير الكثيرين، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاث، واليوم نقدم لكم بيتزا البيض والحلو مشروب فرابتشينو:



بيتزا البيض للشيف نجلاء الشربيني



مقادير بيتزا البيض:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت



رشة ملح

رشة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن

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بيضصوص الطماطمعصير طماطمثومزعتر جافزيتملحفلفل أسودالوجهفلفل رومى شرائحزيتونشرائح جبنةرومى جبنة موتزاريلاطريقة تحضير بيتزا البيض:* يخلط جيدا مع ماء للعجن وتترك العجينة حتى تختمر* تقسم العجينة وتفرد ثم توضع في صنية الفرن مع مراعاه تبطين الجوانب* ثم يدهن العجين بصوص البيتزا وهو عبارة عن خلط صوص الطماطم مع صلصة الطماطم ثم يضاف الزعتر والثوم والزيت ثم يتبل بالملح والفلفل ويقلب جيدا ثم يدهن به العجين* تضاف رشة من الجبنة الرومي ثم يضاف البيض ثم شرائح الفلفل والزيتون* تضاف الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدمالحلو مشروب فرابتشينو للشيف غادة التلىيفضل العديد من الأشخاص تناول مشروب الشيكولاتة والبعض يبتكر طرقا جديدة منها مشروب فرابتشينو.مقادير فرابتشينو1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو مغلف كابتشينو جاهزنصف كوب ماء3 ملاعق كبيرة آيس كريم شوكولاتة1 و نصف كوب ثلج ربع كوب شوكولاتة كريمة البندقبندق كريمة مخفوقةصوص شيكولاتةطريقة تحضير فرابتشينو:* تخلط كل المكونات في الخلاط ما عدا الكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة* يصب الفرابيتشينو في كأس التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة ويقدم