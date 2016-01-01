بيتزا بالبيض
هنفطر إيه النهارده؟ سؤال يحير الكثيرين، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاث، واليوم نقدم لكم بيتزا البيض والحلو مشروب فرابتشينو:
بيتزا البيض للشيف نجلاء الشربيني
مقادير بيتزا البيض:
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة سكر
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن
بيض
صوص الطماطم
عصير طماطم
ثوم
زعتر جاف
زيت
ملح
فلفل أسود
الوجه
فلفل رومى شرائح
زيتون
شرائح جبنة
رومى جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير بيتزا البيض:
* يخلط جيدا مع ماء للعجن وتترك العجينة حتى تختمر
* تقسم العجينة وتفرد ثم توضع في صنية الفرن مع مراعاه تبطين الجوانب
* ثم يدهن العجين بصوص البيتزا وهو عبارة عن خلط صوص الطماطم مع صلصة الطماطم ثم يضاف الزعتر والثوم والزيت ثم يتبل بالملح والفلفل ويقلب جيدا ثم يدهن به العجين
* تضاف رشة من الجبنة الرومي ثم يضاف البيض ثم شرائح الفلفل والزيتون
* تضاف الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
الحلو مشروب فرابتشينو للشيف غادة التلى
يفضل العديد من الأشخاص تناول مشروب الشيكولاتة والبعض يبتكر طرقا جديدة منها مشروب فرابتشينو.
مقادير فرابتشينو
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو مغلف كابتشينو جاهز
نصف كوب ماء
3 ملاعق كبيرة آيس كريم شوكولاتة
1 و نصف كوب ثلج ربع كوب شوكولاتة كريمة البندق
بندق كريمة مخفوقة
صوص شيكولاتة
طريقة تحضير فرابتشينو:
* تخلط كل المكونات في الخلاط ما عدا الكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة
* يصب الفرابيتشينو في كأس التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة ويقدم
التعليقات على هنفطر أيه انهاردة بيتزا بالبيض والحلو مشروب فرابتشينو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق