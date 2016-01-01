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*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
هيونداي كريتا موديل 2020:
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التعليقات على عرض تقسيط هيونداي كريتا 2020 من المجدوعي للسيارات
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