عرض تقسيط هيونداي كريتا 2020 من المجدوعي للسيارات

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عرض تقسيط هيونداي كريتا 2020 من المجدوعي للسيارات

تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات هيونداي في السعودية، وتميز عن الآخرين بالعروض الحصرية على سيارات هيونداي 2020، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:
هيونداي كريتا موديل 2020:

سعر التقسيط : ابتداء من 1028 ريال شهريا
مميزات العرض:

بدون دفعة أولى.
بدون رسوم إدارية.
يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل

المصدر: المربع نت

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