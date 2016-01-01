بات رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في صفوف النادي الأهلي خلال مواجهته المرتقبة أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي.
ويستضيف النادي الأهلي منافسه صن داونز يوم السبت المقبل باستاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساءً في إطار ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وأصبح رمضان صبحي جاهزًا من الناحية الطبية بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الخلفية وغاب عن النادي الأهلي لمدة زادت على شهرين.
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التعليقات على مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل
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