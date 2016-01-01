

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 26 فبراير حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 26 فبراير

يقدم موقع السلطة توقعات الأبراج الفلكية و حظك اليوم الأربعاء وتوقعات الأبراج 26 فبراير 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي مع خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي.



الحمل ♈



ينتقل القمر لديك لتبدأ أيام جيدة حيث يعطيك حسّ واقعي ونشاط وتفاؤل تتلقّى خبراً يفرحك يخصّ الوضع الماديّ وتستمرّ الحظوظ بالأيام المقبلة لكنّك شخصيّاً تصبح مستفزّاً لغيرك.. مزاجك يكون 85% .

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العاطفة : الحالة الفلكية الجيدة تعطيك طبع إيجابيّ واثق وتؤثّر مباشرةً على علاقتك بشكل رائع.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان والحوت والحمل والأسد والعقرب والجدي والثور والعذراء .الثور ♉خفّ العقبات أمامك و يومك يكون أفضل بسبب سمة القمر والتي تؤثّر بنواحي المهنة والمال طبعاً بشكلٍ إيجابيّ ..فقط خففّ من الطاقة السلبيّة لديك و التي يشعر بها محيطك ..مع انتقال القمر للحمل تستمرّ لديك الفرص خاصة المكاسب والفوائد الماديّة بالأيام المقبلة لكن نفسياً تبدو أقلّ ارتياح وتشعر بتعب صحيّ .. مزاجك يكون 70% .العاطفة : الوضع يستقرّ مع فترة لاحقة خلال يومك وتأثيرات الفلك تحفزك للمبادرة حيث تنتقي كلمات أكثر ليونة ..وأفضل شريك خلال يومك الحمل والدلو والعقرب والأسد والقوس والميزان والجوزاء والجدي.الجوزاء ♊تشعر من بداية يومك بتفاؤل ونشاط ولا هموم عندك.. تميل للتجديد ومليء بالحيويّة وتعيش الحياة الإجتماعيّة وتنجذب للمشاركة ..متسامح مع الجميع وتظهر مرونة ..تجد دعم اكثر من الحظ..مزاجك يكون 85% .العاطفة : ترفدك الحظوظ كثيراً وخلال اليوم تتواصل وتتحدّث أكثر وتبدو راضياً وقَد يسعدك لقاء عاطفيّ وجاذبيتك عالية.. وأفضل شريك خلال يومك الجدي والعقرب والسرطان والقوس والعذراء والثور والحوت والدلو .السرطان ♋يوم لابأس به حيث تكون الأجواء جديّة وتشغلك أمور المعيشة ..إنّ سمة القمر تفيدك فقَد تحصل على مكسب ما بدون مجهود كبير.. لكن بناحية قد تجد من يعارضك أو ينمّ عليك كأن يطلق عنك إشاعة..تشغلك مسألة شخصية وتحاول أن تعرف مصدر أحاديث وكلام..مزاجك يكون 70% .العاطفة : قَد تشعر أنك مفتقد لشيء جوهري وتساورك الأفكار السلبيّة لاتقلق وتذكر أن أمورك تتحسّن نهاية يومك ..وأفضل شريك خلال يومك الجوزاء والميزان والحمل والدلو والأسد والقوس والحوت والجدي .الأسد ♌يومك مميّز جداً وتشعر بذلك من بداية صباحك فالأجواء مليئة بالإيجابيّة والتجديد والفرص الماديّة ..كما تبدو اجتماعيّاً و بكامل النشاط ..أفضل وقت للسفر البعيد وكذلك بأمور الدراسة والمعرفة وبعلاقات داعمة ..تبدأ تأثيرات جيّدة لقمر الحمل تعطيك مزاج أفضل وثقة بالنفس ..فقط انتبه على الصحّة ..مزاجك يكون 85%.العاطفة : بإمكانك أن تكسر الروتين وتقوم بشيء مختلف وغالباً أنت بحاجة لبعض التجديد قبل أن يخيّم الملل على علاقتك ..وأفضل شريك خلال يومك السرطان و الحوت والجدي والثور والعقرب والعذراء والحمل والدلو .العذراء ♍حظوظك متوسطة وتتصاعد خلال اليوم فقد تشعر بكثرة مسؤولياتك و يكون مطلوباً منك أن تنجز مهامّاً صعبة كما تبدو شخصاً متطرّف الآراء .فقط انتبه صحيّاً وخاصّة نفسيّاً فقد تكون أكثر تطرّف وحدّة بطباعك.. مزاجك يكون 70% .العاطفة : التطورات المقبلة تكون لصالحك وهناك تغييرات بالظروف إنما خففّ إحساسك بالخوف وكن مسؤولاً وجديّاً أكثر ..وأفضل شريك خلال يومك الأسد والميزان والجوزاء والحوت والقوس والدلو والحمل والثور .الميزان ♎يوم داعم للحظوظ بناحية سمة القمر المتشكلة بداية النهار وهي إيجابيّة ..تظهر مرونة ودبلوماسية بالتعامل مع شركاء وحتى منافسين كما تؤثّر عليك بنواحي مادية أيضاً ..الوضع يناسب إحداث صلح كذلك للعلاقات الاجتماعية.. تنحسر كلّ المعاكسات وتعود طبيعتك للتفاؤل وتنطلق اكثر لتعيش حياتك بكلّ حريّة ..مزاجك يكون 75% .العاطفة : بداية اليوم له تأثير فلكيّ جميل على الشراكة العاطفية والعلاقة الزوجية لكن لاحقاً احذر من اختلاف الآراء ..وأفضل شريك خلال يومك العقرب والعذراء والجدي والثور والحمل والسرطان والحوت والجوزاء .العقرب ♏تبدو شخص متشائم يخفّ لديك حسّ الفكاهة المعتاد كما تشعر بالإرهاق بسبب إلتزامات وأعمال فوق طاقتك وأغلبها روتينيّة ..الظروف قَد تفرض نفسها وفيها صعوبة وماديّاً لديك مصاريف ونفقات.. عليك أن نتتبه أيضاً على الصحّة ..انتبه للصحة ولاتباشر عمل مهمّ حاول التأجيل لكن حظوظك بالأساس رائعة ..مزاجك يكون 65%.العاطفة : حاول أن ترى الأمور بواقعيّة وابتعد عن التخيّلات ..فقد تشعر أنك فاقد للأمل لكن ظروفاً إيجابيّة وتطورات مفرحة بالفترة المسائية ..وأفضل شريك خلال يومك الجوزاء والحمل والدلو والقوس والسرطان والأسد .القوس ♐موعدك مع يوم إيجابيّ يقدّم لك الدعم خاصّة بأمور تحتاج الحظّ وقد تتلقى مكاسب وفوائد لم تكن تنتظرها ..ظروفك أفضل وتستطيع إثبات نفسك وتعزيز مكانتك..يوم فيه بدايات موفّقة كما تعيش أجواء الحب والتسلية..صبح أكثر تفاؤل وتخفّ حدّة طباعك ..مزاجك يكون 85% .العاطفة : يوم بعيد عن الروتين مناسب لأمور الحب وبشكل عام الوضع العاطفي جيّد خاصة أنك قد تجاوزتَ المرحلة الصعبة ..وأفضل شريك خلال يومك العقرب والعذراء والأسد والسرطان والأسد والحوت والثور والجدي.الجدي ♑يومك يحمل بعض الهموم والتي تنحسر بفترة المساء ..تشغلك أمور عائليّة أو مايخصّ أحد الأفراد وانتبه من ردّة فعلك فقد تبدو سهل التأثّر سريع الإنفعال ..مشكلة عائلية بسيطة قد تحدث.. مزاجك يكون 65% .العاطفة : يوم لابأس به لكنك غير قادر على حسم أيّ أمر وكذلك تكون مقلّ باهتمامك تجاه من تحب ولاتقبل التشارك بالآراء.. وأفضل شريك خلال يومك الحمل والدلو والأسد والقوس والسرطان والميزان والجوزاء والعذراء .