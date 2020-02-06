أسعار النفط تهبط 3 % لليوم الثالث على التوالى

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أسعار النفط تهبط 3 % لليوم الثالث على التوالى

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، مواصلة خسائرها لليوم الثالث، إذ ألقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على الطلب النفطي بظلالها على تخفيضات إنتاج أوبك وفاقد المعروض الليبي.

وتسارعت عمليات البيع في السوق بعد أن قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، إن على الأمريكيين أن يبدأوا بالاستعداد لمجابهة انتشار الفيروس الجديد بعد تقارير هذا الأسبوع عن حالات إصابة في مزيد من البلدان.

وانخفضت الأسهم في أنحاء العالم اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر وسجل عائد الدين القياسي الأمريكي مستوى قياسيًا منخفضًا بفعل القلق حيال العواقب الاقتصادية لانتشار الفيروس.

ونزل خام برنت 1.35 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 54.95 دولار للبرميل، وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 3 بالمئة ليغلق على 49.90 دولار للبرميل.

المصدر: الدستور

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