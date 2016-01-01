ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

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ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا


يقدم مهندس صيانة الغسالات الأتوماتيك "محمد عوض" طرقا جديدة ومبتكرة للحفاظ على الملابس والغسالة في نفس الوقت، وهي لن تكلف ربة المنزل المزيد من المصاريف ولكن تساعد في الحفاظ على الغسالة لعمر أطول، كما أنها تعتبر بمثابة معطر طبيعي ومعقم للملابس.

وينصح عوض بوضع ملعقة من ملح الليمون فى الغسالة مرة شهريا وملاحظة الفرق.

وأكد مهندس الصيانة أن الكثيرين منا يعرفون فوائد وضع ملح الليمون في الغسالة مرة شهريا وتشغيلها سواء بالحرارة أو بدون أو بوجود ملابس ذات اللون الغامق أو بدون والأفضل تشغيل دورة بملح الليمون للغسالة وهي بدون ملابس، وذلك من أجل تنظيمها وضمان عملها بكفاءة عالية، الجديد هو أن ملح الليمون يمكنك أيضا إضافته للملابس البيضاء أثناء غسيلها، وستذهلين من نصاعتها وبياضها.

ويمكن وضع ملح الليمون مباشرة على مناطق التصاق المناديل بكثافة مثل داخل الجيوب والبطانة الداخلية، وذلك بدون قلق لأن ملح الليمون لن يضر بالملابس، ولكنه سيزيل المناديل بسرعة.

ملحوظة :
يمكنك شراء ملح الليمون من العطار ،كما أنه بثمن رخيص بالرغم من فوائدة الصحية وفوائدة فى التنظيف والتعقيم .

المصدر: elbalad

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