سجل إجمالي الأصول النقدية للبنوك لـ 56.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 56.11 مليار جنيه في أكتوبر السابق له بزيادة 290 مليون جنيه، ومقارنة بـ 65.7 مليار جنيه في سبتمبر 2019 بتراجع بلغ9.3 مليار جنيه.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي، إن حجم الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة ضمن الأصول بلغت 2.01 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 2.023 تريليون جنيه في أكتوبر 2019 ومقارنة بـ 1.995 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام.
ووصلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 1.84 تريليون جنيه في نوفمبر السابق مقابل 1.83 تريليون جنيه في أكتوبر2019 ومقارنة بـ 1.822 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على المركزي: تراجع الأصول النقدية بالبنوك لـ56.4 مليار جنيه في نوفمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق