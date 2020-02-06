

أسعار الحديد المحلية بالأسواق الأربعاء 26 فبراير أسعار الحديد المحلية بالأسواق الأربعاء 26 فبراير

تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات اليوم 26 فبراير، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و950 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف جنيه، وحديد العتال 9 آلاف و950 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و900 جنيه.



وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف جنيه، وحديد المراكبي 9 آلاف و800 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و800 جنيه للطن.

قد يعجبك أيضا...

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ سبتمبر عام 2019 وحتى مطلع بداية عام 2020.