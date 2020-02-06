تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات اليوم 26 فبراير، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.
وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و950 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف جنيه، وحديد العتال 9 آلاف و950 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و900 جنيه.
وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف جنيه، وحديد المراكبي 9 آلاف و800 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و800 جنيه للطن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أسعار الحديد المحلية بالأسواق الأربعاء 26 فبراير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق