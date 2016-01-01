قالت ايمان غريب، والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر، إن ابنى الشهيد كان يمارس عمله فى مراقبة احدى المنازل بقرية الجورة بشمال سيناء برفح وطلب من القادة اقتحام ذلك المنزل.
وأضافت إيمان غريب فى حوارها الخاص ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن بالفعل تم التجهيز لعملية الاقتحام وفى اليوم نفسه خرج من هذا المنزل سيدتان منقبتان، مؤكده ان احد الجنود رفع عليهما السلاح ونهره الشهيد شريف قائلا ً : " من امتى الجيش المصري يرفع سلاحه على سيدات ".
وأشارت والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر إلى ان البطل محمد عمر كان يحرص دائما ان يكون فى مقدمة الصفوف معلقة : " هى دى عقيدة الجيش المصرى وعلشان كده ربنا بيختارهم لمكانة عالية.
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التعليقات على إحنا في ضهرك لآخر المشوار.. والدة شهيد تشكر الرئيس وتروي تفاصيل اغتيال ابنها
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