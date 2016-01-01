حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك



عبدالله جمعة عبدالله جمعة

كشف مصدر مُقرّب من عبدالله جمعة نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة تعرّض اللاعب لـ اعتداء من قبل مجهولين أمس.



وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اللاعب سليم تمامًا ولم يتعرّض لأي اعتداء من قبل مجهولين، مُستنكرًا تردّد أنباء حول التعدّي عليه وإصابته.



وتردّدت أنباء خلال الساعات الماضية، عن قيام مجهولين بالتعدي على عبدالله جمعة وإمام عاشور نجمي الزمالك وإصابتهما.

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ومن المقرّر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.