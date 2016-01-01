

أوبر تضع لوحاتها الإعلانية فوق بعض سياراتها أوبر تضع لوحاتها الإعلانية فوق بعض سياراتها

وقَّعت شركة "أوبر" الأمريكية، عملاق خدمات النقل التشاركي عبر الأجهزة المحمولة، صفقة؛ لوضع إعلانات على سطح بعض سياراتها، في خطوة من المحتمل أن تدر عليها بعض الإيرادات الجديدة.



وذكر موقع "آد ويك" الإلكتروني المعني بأخبار الإعلانات، أن "أوبر" أبرمت صفقة مع شركة "أدومني" المتخصصة في تكنولوجيا الإعلانات الخارجية، لتقديم إعلانات عبر بعض سيارات "أوبر" في ثلاث مدن أمريكية هي فينيكس ودالاس وأتلانتا، بداية من الأول من إبريل المقبل.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها شركة "أوبر" لنشر إعلانات خاصة بها، وستعرض حوالي 1000 من سيارات "أوبر" إعلانات على سطحها أثناء مرحلة التشغيل الأولي.