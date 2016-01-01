جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. عبر هذا الرابط بعد قليل

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ينشر موقع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح من قيادات الوزارة.



وأعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، أنه وفقًا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، من المقرّر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.

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وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه من المقرر أن يتم اليوم طرح مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، لعمل حوار مجتمعي بشأنه قبل اعتماده في صورته النهائية من وزير التربية والتعليم.وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة راعت هذا العام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، أن تكون الفواصل بين المواد معقولة لمنح الطلاب فرصة لمراجعة المواد قبل الامتحان.وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن عملية وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 تتم داخل وزارة التربية والتعليم بحرص شديد ومراعاة تامة لمصلحة الطلاب.وأعلن نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الاستماع إلى جميع التعديلات المقترحة من اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء ، بشرط عدم المساس بموعد بدء وانتهاء الامتحانات في جدول امتحانات الثانوية العامة.ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح عبر الرابط التالي:http://thanwya.emis.gov.eg