

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

أعلن وكيل سيارات أودي في مصر عرض سيارته audi a3 السيدان في الجامعة الأمريكية في القاهرة حتى يوم 27 فبراير الجاري. وتواصل الشركة سياستها في عرض بعض طرازاتها الجديدة في السوق المصرية في بعض المراكز والمولات التجارية والجامعات لتقديمها للجمهور المتوقع لها.



مواصفات اودي a3



وتأتي السيارة audi a3 في مصر بمحرك تيربو 1000 سي سي TFSI بقوة 115 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك دبل كلتش لسرعة استجابة النقلات من 7 سرعات، جر امامي وتتسارع من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 9.9 ثانية.

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