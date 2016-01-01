

إزاي تحمي عربيتك من الصدأ.. خبير سيارات يوضح إزاي تحمي عربيتك من الصدأ.. خبير سيارات يوضح

خلال فصل الشتاء تتعرض السيارة لعدد من الظروف المناخية الصعبة, من بينها الأمطار والصقيع والأتربة والاتساخات, فمن الممكن أن تخرج سيارتك من هذا الفصل واحتمالية تعرضها للصدأ كبيرة، لذلك هناك العديد من الإجراءات الوقائية عليك ان تتخذها فى وضع الاعتبار.







وقدم أولريش كوستر خبير السيارات الألماني، العديد من هذه الإجراءات الوقائية من بينها ضرورة فحص قنوات تصريف الماء للتأكد من عدم وجود انسدادات بها نتيجة تراكم الاتساخات وأوراق الشجر، حتى لا تتسرب المياه إلى حيز الأقدام.

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بالإضافة إلى تنظيف هيكل السيارة الخارجي من بقايا الأتربة والاتساخات قبل التوجه إلى مراكز غسل السيارات، حتى لا يتعرض الطلاء للإضرار نتيجة استخدام الفرشاة الموجودة بجهاز الغسل، والتي قد تتسبب في خدش الطلاء.وفحص وتنظيف التجاويف التي تتواجد أسفل السيارة وأعلى الرفارف والكشافات ومجموعة العادم، حيث أن هذه من أكثر الأماكن التي تتجمع بها الاتساخات والطين وتكون عرضة لتكون الصدأ.كما أكد أن لا بد من تشحيم مفصلات الأبواب، وتغيير المساحات، وتنظيف الزجاج تماما من الداخل وإزالة الاتساخات وبقايا مواد التشحيم به، وتغيير فلتر المكيف وتهوية المقصورة، وتنظيف فرش السيارة الداخلي والجلد بمواد تنظيف متخصصة.فحص غطاء حيز المحرك للتأكد من عدم وجود أضرار به، وكذلك التأكد من عدم وجود أضرار بزجاج السيارة بسبب خبطات الحجارة, ووضع ورق الجرائد تحت سجاد السيارة لعدة أيام مع استبداله كل يوم، حتى تتم إزالة الرطوبة نهائيًا من السيارة.