

بان كيك ومشروب الكاكو بطريقة غير تقليدية بان كيك ومشروب الكاكو بطريقة غير تقليدية

هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.



طريقة عمل بان كيك للشيف نجلاء الشرشابى



طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالمقادير

- 1 كوب كبير دقيق

- 1 بيضة كبيرة

- 1 صفار بيضة

- 1 كوب كبير لبن سائل

- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر

- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح

- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفة

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طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالخطوات- بالمضرب الكهربائى يضع الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح وتخلط جيدا- على نار متوسطة يوضع مقدار العجين حتى يصبح لونه ذهبى وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.- يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع الجبن الكريمىكاكو بالحليب والقرفة :ملعقة كاكاوقطعة شيكولاتة بالحليبكأس حليبملعقة من القرفةطريقة تحضير مشروب الكاكوعلى نار هادئة ضعي الحليب وأضيفي له ملعقة من مسحوق الكاكاو، ثم ضيفي القرفة وقطعة شيكولاتة بالحليب وقلبي المكونات واتركيها على نار هادئة حتى تتجانس.