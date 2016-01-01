هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.
طريقة عمل بان كيك للشيف نجلاء الشرشابى
طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالمقادير
- 1 كوب كبير دقيق
- 1 بيضة كبيرة
- 1 صفار بيضة
- 1 كوب كبير لبن سائل
- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر
- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح
- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفة
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التعليقات على بان كيك ومشروب الكاكو بطريقة غير تقليدية
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