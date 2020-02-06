استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 26 -2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.59 جنيه للبيع 15.49 للشراء.
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التعليقات على أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 26 -2- 2020.. فيديو
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