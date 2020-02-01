استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الثلاثاء 25 -2 -2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا جنونيا فى الأسواق مقارنة بأمس، الأربعاء.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 يسجل 607 جنيهات بدلا من 604 جنيهات أمس، الاثنين.
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التعليقات على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 26 -2-2020.. فيديو
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